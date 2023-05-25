Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
Giriş Tarihi: 25.5.2023 14:03

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA