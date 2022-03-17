Merkez Bankası faizi değiştirmedi

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB), bu yılın üçüncü Para Politikası Kurulu
(PPK) toplantısında da faizi değiştirmedi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu
başkanlığında toplanan PPK, politika faizinin yüzde 14'te sabit tutulmasına karar verdi. PPK, geçen yılın son 4 toplantısında 500 puanlık faiz indirimi yapmıştı. Yapılan açıklamada, yurtiçinde iktisadi faaliyetin, bölgesel farklılar ortaya çıksa bile, dış talebin de olumlu etkisiyle güçlü seyrettiğine dikkat çekildi. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan risklerin yakından takip edildiği bildirilen açıklamada, enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte sıcak çatışma
ortamının yol açtığı enerji maliyeti artışlarının, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının etkili olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Kurul, sürdürülebilir fiyat ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve kararlılıkla sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir" denildi.