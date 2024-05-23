Merkez Bankası faizi sabit bıraktı

TürkiyeCumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bir haftalık repo faizini nisan ayının ardından mayısta da yüzde 50 seviyesinde bıraktı. Karar metninde sistemde oluşan likidite fazlasını sterilize etmek için ilave adımlar atılacağı belirtildi. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatlarının enflasyonist baskıları canlı tuttuğunu ifade eden TCMB, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip ettiğini belirtti. Öte yandan, banka, TL mevduatı destekleyici, KKM'de düşüşü hızlandırıcı ve döviz kredilerinde artışı sınırlayıcı adımlar atıldığını da duyurdu. Türk lirası mevduat ve kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları değişti. Kısa vadeli TL mevduat için zorunlu karşılık oranı yüzde 8'den yüzde 12'ye, uzun vadeli mevduat için ise sıfırdan yüzde 8'e çıkarıldı. Kısa vadeli KKM'de zorunlu karşılık oranı yüzde 25'ten yüzde 33'e, uzun vadeli KKM'de ise yüzde 10'dan yüzde 22'ye yükseldi. Yeni oranlarda tesis tarihi 24 Mayıs olarak açıklandı. Zorunlu karşılık faiz ve komisyon uygulamalarında da bir dizi değişiklik yapıldı.