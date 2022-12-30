Merkez Bankası para ve kur politikası metninin ismini değiştirdi

BANKACILIK SİSTEMİ LİRALAŞMA STRATEJİSİ DOĞRULTUSUNDA KALİBRE EDİLECEK

Liralaşma Stratejisi çerçevesinde uygulanacak politikalar, bankacılık sisteminin hem varlık hem de yükümlülük tarafında Türk lirasının (TL) ağırlığının kalıcı olarak artırılması amacıyla güçlendirilerek kullanılmaya devam edilecek. Bu kapsamda, 2023 yılının ilk yarısı için mevduatta liralaşma hedefi yüzde 60 olarak belirlendi. Bankaların fonlama, teminat ve kredi kanallarını kullanım imkânları liralaşma hedefleri doğrultusunda kalibre edilecek.