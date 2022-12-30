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Giriş Tarihi: 30.12.2022 10:11 Son Güncelleme: 30.12.2022 10:46

Merkez Bankası para ve kur politikası metninin ismini değiştirdi

Para ve Kur Politikası metninin ismi TCMB’nin ortaya koyduğu bütünleşik politika çerçevesini yansıtması amacıyla Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi olarak değiştirildi.

Merkez Bankası para ve kur politikası metninin ismini değiştirdi

Para ve Kur Politikası Metninin ismi TCMB'nin ortaya koyduğu bütünleşik politika çerçevesini yansıtması amacıyla Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi olarak değiştirildi.

TCMB, 2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi'ni yayımladı.

2023 YILI PARA POLİTİKASI VE LİRALAŞMA STRATEJİSİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bütünleşik politika çerçevesi olan Liralaşma Stratejisi'ni güçlendirilecek uygulamalara 2023 yılında da devam edecek.

ORTA VADELİ ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 5

Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korundu. Enflasyon Raporu'nda açıklanan tahminler ara hedef olarak kullanılarak, para politikası enflasyonu orta vadeli hedefine kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacak.

PARASAL AKTARIM MEKANİZMASININ ETKİNLİĞİNİ DESTEKLEYİCİ POLİTİKALAR SÜRDÜRÜLECEK

TCMB'nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı, piyasa faizleriyle uyumlu seyretmesi sağlanarak parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyici politikalar sürdürülecek.

BANKACILIK SİSTEMİ LİRALAŞMA STRATEJİSİ DOĞRULTUSUNDA KALİBRE EDİLECEK

Liralaşma Stratejisi çerçevesinde uygulanacak politikalar, bankacılık sisteminin hem varlık hem de yükümlülük tarafında Türk lirasının (TL) ağırlığının kalıcı olarak artırılması amacıyla güçlendirilerek kullanılmaya devam edilecek. Bu kapsamda, 2023 yılının ilk yarısı için mevduatta liralaşma hedefi yüzde 60 olarak belirlendi. Bankaların fonlama, teminat ve kredi kanallarını kullanım imkânları liralaşma hedefleri doğrultusunda kalibre edilecek.

TL LİKİDİTE YÖNETİMİNDE APİ, FONLAMANIN TEMEL UNSURU HALİNE GETİRİLECEK

TL likidite yönetiminde Açık Piyasa İşlemleri (APİ) kanalıyla yapılan fonlamanın payı kademeli bir şekilde artırılacak ve APİ, fonlamanın temel unsuru haline getirilecek.

ENFLASYON PATİKASIYLA UYUMLU KREDİLER SAĞLANACAK

Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayı artıran faaliyetler, 2023 yılında öngörülen enflasyon patikasıyla uyumlu bir şekilde, hedefli kredi politikaları ile desteklenecek.

DALGALI DÖVİZ KURU REJİMİ SÜRDÜRÜLECEK

Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek ve döviz kurları, serbest piyasa koşullarında, arz ve talep dengesine göre oluşacak.

REZERVLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE DEVAM EDİLECEK

Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından döviz rezervlerinin güçlendirilmesi konusunda rezerv kaynaklarının çeşitlendirilmesine ve rezervlerin artırılmasına devam edilecek.

DİJİTAL TÜRK LİRASI SEÇİLİ BANKALARDA VE FİNANSAL KURULUŞLARDA KULLANILACAK

Dijital Türk Lirası Ağı üzerinde ilk ödemeler başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu, 2023 yılında seçili bankalar ve finansal teknoloji firmalarının katılımları ile genişletilecek ve geniş katılımlı pilot testlerin gerçekleştirileceği ileri fazlara geçilecek.

TCMB ŞEFFAFLIK, ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK VE HESAP VEREBİLİRLİK İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA HAREKET ETMEYE DEVAM EDECEK

TCMB, şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda politika iletişimine ve veri paylaşımına devam edecek.

Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi tam metin için tıklayınız...

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Merkez Bankası para ve kur politikası metninin ismini değiştirdi
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