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Giriş Tarihi: 23.12.2022

Merkez Bankası politika faizini sabit bıraktı

Merkez Bankası politika faizini sabit bıraktı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ride 48 ödül verilecek. (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizinin yüzde 9'da sabit bırakılmasına karar verdi. Kuruldan yapılan duyuruda, açıklanan öncü verilerin sürmekte olan jeopolitik risklerin ve faiz artışlarının da etkisi ile gelişmiş ülke ekonomilerinde resesyona dair endişelerin devam ettiğine işaret ettiği belirtildi. Açıklamada, "Kurul, fonlama kanalları başta olmak üzere tüm politika araç setini liralaşma hedefleriyle uyumlu hale getirecektir" denildi.
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Merkez Bankası politika faizini sabit bıraktı
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