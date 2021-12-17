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Giriş Tarihi: 17.12.2021 13:52 Son Güncelleme: 17.12.2021 14:00

Merkez Bankası sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya müdahale etti

DHA
Merkez Bankası sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya müdahale etti

Merkez bankası, sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini açıkladı.

TCMB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.

Merkez Bankası, daha önce de 1, 3, 10 ve 13 Aralık'ta dövize müdahale edildiğini duyurmuştu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada:
"Doğrudan Döviz Müdahalesine İlişkin Basın Duyurusu
Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerine yer verildi...

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Merkez Bankası sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya müdahale etti
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