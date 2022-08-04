Merkez Bankası Temmuz Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,37 arttığını ve yıllık enflasyonun yüzde 79,6'ya yükseldiğini açıklamasının ardından TCMB'nin Fiyat Gelişmeleri Raporu da yayımlandı.

Rapora göre, temmuz ayında tüketici yıllık enflasyonu enerji grubunda gerilerken, diğer gruplarda yükseldi. Enflasyondaki artışa en belirgin katkı temel mal ve hizmet gruplarından geldi. Bu dönemde uluslararası emtia fiyatlarının etkileriyle rafine petrol ve ana metal fiyatlarında gerileme gözlense de özellikle diğer enerji kalemlerinin etkisiyle üretici enflasyonundaki yükseliş sürdü.

Bu görünüm altında B ve C göstergelerinin mevsimsellikten arındırılmış aylık değişimi temmuzda bir önceki aya göre artışa işaret ederken, göstergelerin yıllık enflasyonlarındaki yükseliş devam etti.

Söz konusu gelişmelerle temmuzda önceki aya göre yıllık tüketici enflasyonuna katkı temel malda 1,44 puan, hizmette 0,75 puan, alkol-tütün-altın grubunda 0,45 puan ve gıdada 0,32 puan artarken, enerjide 1,98 azaldı.