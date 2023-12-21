Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Merkez Bankası, TL depo alım ihaleleri düzenleyecek
Giriş Tarihi: 21.12.2023 15:06 Son Güncelleme: 21.12.2023 15:06

Merkez Bankası, TL depo alım ihaleleri düzenleyecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla Türk Lirası (TL) depo alım ihaleleri düzenleneceğini duyurdu.

DHA
Merkez Bankası, TL depo alım ihaleleri düzenleyecek

TCMB, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi ve kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla Türk Lirası depo alım ihaleleri düzenleyecek.

TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 52'nci maddesinde, para politikası hedefleri çerçevesinde para arzının ve likiditenin etkin bir şekilde düzenlenmesi amacıyla açık piyasa işlemleri yapılabileceği düzenlenmiştir. Bu çerçevede, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi ve kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla Türk Lirası depo alım ihaleleri düzenlenecektir" denildi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Merkez Bankası, TL depo alım ihaleleri düzenleyecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA