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Giriş Tarihi: 20.1.2022 18:57 Son Güncelleme: 20.1.2022 18:59

Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimini açıkladı!

AA
Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimini açıkladı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi açıkladı.

TCMB, 24 Ocak-4 Şubat döneminde gerçekleştireceği TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi yayımladığını duyurdu.

Buna göre, ihale tarihleri ve tutarları (milyon dolar) şöyle:

İhale tarihleri ve miktarları (milyon dolar)

Tarih

1 ay vadeli

3 ay vadeli
24 Ocak 2022 Pazartesi
25 Ocak 2022 Salı 100 100
26 Ocak 2022 Çarşamba
27 Ocak 2022 Perşembe
28 Ocak 2022 Cuma
31 Ocak 2022 Pazartesi
1 Şubat 2022 Salı 100 100
2 Şubat 2022 Çarşamba
3 Şubat 2022 Perşembe
4 Şubat 2022 Cuma
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Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimini açıkladı!
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