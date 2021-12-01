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Giriş Tarihi: 1.12.2021 17:29 Son Güncelleme: 1.12.2021 17:36

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yarın yatırımcılarla görüşecek

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yarın yatırımcılarla görüşecek

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yarın yerli ve yabancı yatırımcılarla toplantı yapacak. Merkez Bankası bugün yaptığı açıklamada, "Sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yarın yerli ve yabancı yatırımcılarla bir toplantı yapacak. Spekülatif döviz kuruna da müdahalede bulunan Merkez Bankası bugün yaptığı açıklamada, "Sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

MERKEZ BANKASI'NDAN DÖVİZ KURUNA MÜDAHALE

TCMB, Doğrudan Döviz Müdahalesine İlişkin Basın Duyurusu paylaştı. Açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.

DÖVİZ KURLARINA KARŞI BİR AÇIKLAMA DAHA GELDİ

Merkez Bankası tarafından yapılan son açıklamada da "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle Borsa İstanbul Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası nezdinde işlem yapılmaya başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yarın yatırımcılarla görüşecek
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