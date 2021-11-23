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Giriş Tarihi: 23.11.2021 17:51 Son Güncelleme: 23.11.2021 18:14

Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuru açıklaması

Son dakika: Merkez Bankası’ndan döviz kuru açıklaması

Son dakika haberleri: Merkez Bankası Piyasa Gelişmelerine İlişkin Basın Duyurusu yayınladı. Döviz kurlarının, serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlenmekte olduğu belirtilen duyuruda, "Merkez Bankası belli koşullar altında kalıcı yön amacı taşımadan sadece aşırı oynaklığa müdahale edebilmektedir. Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Son dakika haberleri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB), döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumlarının gözlemlendiği bildirilerek, "Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

TCMB'den yapılan açıklamada, TCMB'nin uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhüdünün olmadığı belirtildi.

Döviz kurlarının, serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Merkez Bankası belli koşullar altında kalıcı yön amacı taşımadan sadece aşırı oynaklığa müdahale edebilmektedir. Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir. Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur."

Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuru açıklaması | Video

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Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuru açıklaması
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