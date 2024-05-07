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Giriş Tarihi: 8.5.2024

Merkez Bankası’ndan tarihi döviz alımı

Merkez Bankası’ndan tarihi döviz alımı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, geçen hafta salı günü 4 milyar dolar, haftanın tamamında ise 11 milyar dolar ile tarihi bir döviz alımı gerçekleştirdi. Bankacıların hesaplamalarına göre, TCMB'nin swap hariç net rezervi geçen hafta 9.8 milyar dolar arttı. Net rezerv artışı ise geçen hafta 7 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Böylece, swap hariç net rezervde yaşanan iyileşme son 5 haftada 27 milyar dolara yaklaştı. Merkez Bankası'nın, TL likidite koşullarındaki sıkılığı bozmadan döviz birikimi yapmak adına attığı adımlar sonucu, rezerv kazanımları net uluslararası rezervlerine etkisini sınırlamaya devam ediyor.
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Merkez Bankası’ndan tarihi döviz alımı
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