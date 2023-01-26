Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Merkez Bankası'ndan yurt dışı kaynaklı dövizlerini TL'ye çeviren firmalara destek
Giriş Tarihi: 26.1.2023 09:19

Merkez Bankası'ndan yurt dışı kaynaklı dövizlerini TL'ye çeviren firmalara destek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerini Türk Lirasına çevirmeleri durumunda, çevrilen tutarın yüzde 2'si kadar firmalara destek verecek.

DHA
Merkez Bankası’ndan yurt dışı kaynaklı dövizlerini TL’ye çeviren firmalara destek

Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin TCMB'ye satışı sırasında, firmalar verecekleri taahhüt karşılığında, Türk Lirasına çevrilen tutarın yüzde 2'si kadar döviz dönüşüm desteği alabilecek. Firmalar, ülkeye getirdikleri yurt dışı kaynaklı dövizlerinin en az yüzde 40'ını TCMB'ye sattıktan sonra getirilen dövizin kalan kısmını kur korumalı dönüşüm hesabında değerlendirebilecek ve verdikleri taahhüt karşılığında Türk Lirasına çevrilen tutarın yüzde 2'si kadar döviz dönüşüm desteği alabilecek. TCMB'ye satışı yapılacak dövizlerin ve Türk Lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülecek dövizlerin yurt dışı kaynaklı olduğunun tespiti bankalarca yapılacak.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Merkez Bankası'ndan yurt dışı kaynaklı dövizlerini TL'ye çeviren firmalara destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA