Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Merkez Bankası'nın yeni banknotları tedavüle giriyor: Resmi Gazete'de yayımlandı
Giriş Tarihi: 10.1.2022 12:04 Son Güncelleme: 10.1.2022 12:07

Merkez Bankası'nın yeni banknotları tedavüle giriyor: Resmi Gazete'de yayımlandı

Merkez Bankası’nın yeni banknotları tedavüle giriyor: Resmi Gazete’de yayımlandı

Merkez Bankası, Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener’e ait yeni 20 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle gireceğini duyurdu. TCMB'nin konu ile ilgili duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu VI. tertip 20 TL banknotları bugünden itibaren tedavüle verecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

TCMB'nin konu ile ilgili duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III., IV. ve V. tertip 20 TL banknotlara kıyasla, VI. tertip 20 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener'e ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV. ve V. tertipleriyle tamamen aynı olacak.

I., II., III., IV., V. ve VI. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Merkez Bankası'nın yeni banknotları tedavüle giriyor: Resmi Gazete'de yayımlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA