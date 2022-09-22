Merkez faizi 1 puan indirdi

TürkiyeCumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayında başladığı faiz indirimine, eylülde de devam etti. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan azaltarak yüzde 13'ten 12'ye indirdi. PPK sonrası yapılan açıklamada, yılın ilk yarısında güçlü bir büyüme gözlemlendiği anımsatılarak, "Temmuz başından bu yana öncü göstergeler zayıflayan dış talebin etkisiyle büyümede bir yavaşlamaya işaret etmektedir" denildi.Üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergelerin, azalan dış talebin etkisiyle iktisadi faaliyette ivme kaybının devam ettiğini gösterdiği belirtilen duyuruda, "Küresel büyümeye yönelik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olması önem arz etmektedir.Bu çerçevede Kurul, politika faizinin 100 baz puan düşürülmesine karar vermiş, mevcut görünüm altında güncellenen politika faiz düzeyinin yeterli olduğunu değerlendirmiştir" ifadelerine yer verildi.