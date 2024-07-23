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Giriş Tarihi: 24.7.2024

Merkez politika faizini yüzde 50’de sabit bıraktı

Merkez politika faizini yüzde 50’de sabit bıraktı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu. Para Politikası Kurulu duyurusunda, "Öncü göstergeler temmuz ayında aylık enflasyonun, para politikasının görece etki alanı dışında kalan yönetilen-yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamaları ile işlenmemiş gıda fiyatlarındaki arz yönlü gelişmeler neticesinde geçici olarak artacağına işaret etmektedir. Buna karşın ana eğilimdeki yükselişin nispeten sınırlı kalacağı öngörülmektedir" denildi.
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Merkez politika faizini yüzde 50’de sabit bıraktı
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