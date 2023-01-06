Merkez ve Ziraat şubatta İstanbul’a taşınıyor

Varlık Fonu Yönetimi Genel Müdürü Salim Arda Ermut, İstanbul Finans Merkezi'ne taşınma ile ilgili şubat ayının planlandığını belirterek, "Kendi yönetim şirketimizi taşıdık. Ziraat Bankası hazır, Merkez Bankası çok yaklaştı. Artık inşaat ve güvenlik anlamında bir sorun kalmadığına emin olup, bazı testleri hızlıca yapıp operasyona geçme noktasına yaklaştık" dedi. Ermut, Karadeniz'deki doğalgazın direkt olarak TPAO'ya petrol ve doğalgaz üretim geliri olarak kayda gireceğini belirterek, "BOTAŞ için de taşıma geliri katkısı olacak. Finansal yükü de dışarıya ödediği gaz bedeli kadar azalmış olacak" dedi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Arda, şu mesajları verdi:TAŞINMA HIZLANIYOR: Kendi yönetim şirketimizi taşıdık. Ziraat Bankası hazır, Merkez Bankası çok yaklaştı. Tedbirli konuşuyorum; şubat ayıyla ilgili bir planımız var, ona yetişmeye çalışıyoruz.KARADENİZ GAZININ KATKISI: (Gabar'daki petrol ve Karadeniz'deki doğal gaz TPAO ve BOTAŞ'ın finansallarına yansıyacak mı? Sorusuna karşılık) Direkt olarak TPAO'ya petrol ve doğal gaz üretim geliri olarak kayda girecek. BOTAŞ için de taşıma geliri katkısı olması öngörülüyor.ÇAYKUR, TÜRK ŞEKER KÂRA GEÇTİ: Bu sene itibarıyla nette zararda gözükse de Türk Şeker ve ÇAYKUR, operasyonel olarak kâra geçmiş oldu. Finansman maliyetleri ve bazı konulardaki sorunlar da çözülünce onların da önümüzdeki senelerde kâra geçtiğini görmüş olacağız.ABD'DEKİ HALKBANK DAVASI: (ABD'deki Halkbank davası Varlık Fonunu ne kadar etkiler? Sorusuna karşılık) Yargıtay süreci bitinceye kadar Bölge Mahkemesi'ndeki yasal sürece dair verilen durdurma kararı devam edecek. Söz konusu süreci biz TVF olarak yakinen takip ediyoruz.