Merkez’den 7 yıl sonra bir ilk

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) en son 2014'te sonlandırdığı dövize doğrudan müdahalelere geri döndü. Dün dolar kurunun sabah saatlerinde 13.80 TL'ye çıkması üzerine açıklama yapan banka, piyasaya müdahale ettiğini duyurdu. Açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi. İkinci açıklamada da Borsa İstanbul Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası
nezdinde işlem yapılmaya başlandığını duyuruldu. 13.80 seviyelerinde olan dolar kuru, müdahale sonrası 12.50 seviyesinin altını gördü ancak daha sonra yeniden yükseldi.
2014'TE YAPILMIŞTI
TCMB, en son doğrudan müdahaleyi 23 Ocak 2014'te yapmıştı. O dönemde 3.15 milyar dolarlık satış olmuştu. Dünkü müdahalenin 500 milyon doların altında olduğu belirtiliyor. Merkez Bankası
döviz piyasasına yapılan müdahale sonrası bugün yatırımcılarla kritik bir toplantı gerçekleştirecek. Yerli yatırımcılarla saat 11:00'da, yabancı yatırımcılarla 16:00'da toplantı yapılacak.