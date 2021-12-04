Merkez’den dövize müdahale

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB), dün de piyasalara döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle satım yönünde doğrudan müdahale etti. Bankadan yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.
Banka çarşamba günü de piyasaya müdahale etmişti. Resmi olarak müdahale tutarları 15 gün içinde açıklanacak.
Gün içerisinde en yüksek 13.89 seviyesine kadar yükselen dolar
kuru müdahalenin ardından 13.34 seviyelerine kadar geri çekildi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu
önceki gün yatırımcılarla bir araya geldiği videokonferansta "TCMB yüksek volatiliteye müdahale edebilir" ifadelerini kullanmıştı.