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Giriş Tarihi: 4.12.2021

Merkez’den dövize müdahale

Merkez’den dövize müdahale
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün de piyasalara döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle satım yönünde doğrudan müdahale etti. Bankadan yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.
Banka çarşamba günü de piyasaya müdahale etmişti. Resmi olarak müdahale tutarları 15 gün içinde açıklanacak.
Gün içerisinde en yüksek 13.89 seviyesine kadar yükselen dolar kuru müdahalenin ardından 13.34 seviyelerine kadar geri çekildi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu önceki gün yatırımcılarla bir araya geldiği videokonferansta "TCMB yüksek volatiliteye müdahale edebilir" ifadelerini kullanmıştı.
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Merkez’den dövize müdahale
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