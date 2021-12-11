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Giriş Tarihi: 11.12.2021

Merkez’den dövize üçüncü müdahale

Merkez’den dövize üçüncü müdahale
Geçen hafta, 2014'ten bu yana ilk kez döviz piyasasına satım yönünde müdahalede bulunan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dün bir kez daha piyasaya kendini gösterdi. Merkez Bankası doların 13.95 TL'nin üstüne çıkması üzerine piyasaya müdahale etti. TCMB'den yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" ifadesi kullanıldı.
Merkez Bankası, geçen hafta çarşamba ve cuma günleri de döviz piyasasına satım yönünde doğrudan müdahalede bulunmuştu. Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası 13.73 TL'ye kadar gerileyen doyar, daha sonra tekrar 19.90 TL'ye yükseldi. Merkez Bankası'nın geçen haftaki iki müdahalede 1.3 milyar dolar satış yaptığı tahmin ediliyor.
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Merkez’den dövize üçüncü müdahale
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