Merkez’den TL mevduata bir destek daha

TürkiyeCumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankacılık sistemini, Türk Lirası'nı (TL) cazip kılacak şekilde dönüştüren adımlarına devam ediyor. TCMB'nin konuya ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, bankalar, döviz dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinin altında faiz verebilecek ancak bu oran, politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 85'inden daha düşük olamayacak. Böylece standart TL mevduat desteklenirken döviz dönüşümlü kur korumalı mevduata (KKM) verilen faizin cazibesi azaltılacak.Ayrıca, gerçek kişi dönüşüm hesaplarının tarih koşulunda teknik değişikliğe gidildi. Buna göre, yurt içi yerleşik gerçek kişiler, 30 Kasım 2023 itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, euro ve İngiliz sterlini cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek. Öte yandan Merkez Bankası, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerde yıllık uygulanacak iskonto faiz orannıı yüzde 40.75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını da yüzde 41.75 olarak belirledi.