Merkez’in döviz rezervleri 130 milyar dolara dayandı

Rezerv artırma stratejisine son dönemde hız kazandıran Merkez Bankası, attığı adımların meyvelerini toplama devam ediyor. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 16 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 747 milyon dolar arttı ve 129 milyar 511 milyon dolarla Ocak 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 22 Temmuz 2022'deki 98.3 milyar dolarlık seviyeye göre 5 ayda 31.2 milyar dolar arttı. 16 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 785 milyon dolar artışla 85 milyar 595 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 9 Aralık'ta 84 milyar 810 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Altın rezervleri de 43 milyar 916 milyon dolar oldu. Net uluslararası rezervler de 28 milyar 130 milyon dolarla 12 Kasım 2021 haftasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.