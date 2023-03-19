Merko Gıda’dan kâr ve satışta tarihi rekor

Sanayi tipi domates üretiminde Türkiye'nin en büyük şirketlerinden olan ve bünyesine kattığı Frigo Pak ile entegre bir gıda şirketine dönüşen Merko Gıda, 2022'nin ikinci yarısına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Özel hesap döneminin ilk 6 ayında, konsolide satışlarını yüzde 507, konsolide dönem kârını ise yüzde 2.067 oranında artıran şirket, tarihinin en iyi yarıyıl performansına imza attı. Şirketin konsolide satışları söz konusu dönemde 482 milyon TL'yi aşarken, konsolide net kâr ise 62.6 milyon TL oldu. Frigo Pak Gıda ile başlattıkları büyüme hamlesini sürdürdüklerini söyleyen Merko Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Alistair Baran Blake, "Frigo Pak Gıda'da şeftali ve kayısı konservesi imalatı ve ihracatına yönelik söz konusu ürünlerin bahçe plantasyonlarını da kapsayacak bir yatırım yapma kararı aldık. Fizibilite çalışmalarına yakında başlayacağız" dedi.