Mermer ve doğal taşta 3,7 milyar dolarlık ihracat

Türkiye'deki mermer rezervi, dünyanın en büyük rezervleri arasında yer alıyor. Ülke genelinde 650 çeşit renk ve desende mermer yer alırken, bunlar arasında oluşum bakımından Afyon mermeri birinci sırada bulunuyor. 50'ye yakın renk ve desende mermerin olduğu kentten, 130 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. Mermer ve doğal taş sektöründe ise Türkiye genelinde 8 ayda 3,7 milyar dolarlık ihracat yapıldı.

Türkiye'deki mermer sektörü hakkında bilgi veren Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, "Öncelikle ülkemizde 650 çeşit renk ve desende mermerimiz var. Ama dünyada yapısı, oluşumu ve sertliği ile Afyon mermeri, birinci sırada. Allah tarafından Afyon'a, İscehisar'ımıza verilen çok büyük bir nimet. Afyonkarahisar'da da yaklaşık 50'ye yakın renk ve desende mermerimiz çıkıyor. Oluşum dedim çünkü fiziksel gelişimini tamamlamış, dokusu çok sağlam, dayanıklı olduğu için Türk hamamlarında, saraylarda hatta ışık geçişlerinden İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı'nda avize olarak dahi kullanılmış. En ufak taşları değerlendirdiğimiz yaklaşık 600'e yakın esnaf, fabrika, arkadaşlarımızdan ülkemizin ihracatına, istihdamına en büyük katkıyı sağlayan bir sektör. Afyon mermeri hakikaten sağlam, en ince detaya kadar oluşumunu tamamlamış dayanıklı bir mermer. Birliğimizde 1000'den fazla üyemiz var. Bunun 300 kadarı Afyonlu firmalar. İhracatımız dünyanın her yerine, dünyada en çok mermer Türkiye'de" dedi.



'ŞU ANDAKİ DURGUNLUK BLOK MERMERDEN KAYNAKLANIYOR'



Afyonkarahisar'dan ve Türkiye'den çıkan mermerin dünya üzerinde gitmediği ülke olmadığını aktaran Alimoğlu, "Her yere gidiyor. Afrika'sından Orta Doğu'ya, Çin'e, Hindistan'a, Amerika'ya her tarafa gidiyor. Çin pazarı açıldı, Hindistan pazarı oluştu, blok gönderdik. Fakat pandemiden sonra herhalde adamları iyice doyurduk, şimdi ellerindeki stokları bitiriyorlar. Şu andaki durgunluk blok mermerden kaynaklanıyor. Şimdi kesilmiş, işlenmiş mermerleri gönderiyoruz. Ama gelecek bence artık tasarıma döndü. Çünkü bir blok mermer ile işlenmişi sattığımızda fiyatı çok farklı. Ne kadar mermere katkı sağlarsak, o kadar değerli oluyor" diye konuştu.



İhracat rakamlarından da bahseden Alimoğlu, "Bu yıl 8 ayda Türkiye'miz 3,7 milyar dolar ihracat yapmış. Ege Maden İhracatçılar Birliği'nin rakamı ise 750 milyon dolar" dedi.