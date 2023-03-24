Mersin-Antalya Akdeniz karayolunda sona yaklaşılıyor

Mersin-Anamur karayolu bölümünde bulunan Bozyazı-Aydıncık geçiş güzergahında tüneller ve viyadüklerin tamamlanmasında son aşamaya gelindi.

Viyadük ve tünellerin aydınlatma ve havalandırma sistemleri yerleştirilmeye devam ederken, Gözce tünel çıkış bağlantı yolu çalışmaları da yoğun şekilde sürdürülüyor.

D-400 Karayolu olarak bilinen Bozyazı-Aydıncık geçişinin, özellikle Gözce-Aydıncık bölümü sürücüler için Bol virajlı, dar ve inişli çıkışlı olan bu güzergâhta otobüs, kamyon ve tırların yan yana geçmekte zorlandığı, kazaların sıkça yaşandığı bu bölgede trafik oldukça rahatlayacak.

Bozyazı-Aydıncık yolu tamamlandıktan sonra Anamur-Gazipaşa arasında kalan ve yapımı sürdürülen 40 kilometrelik yol çalışmaları tamamlandığında Mersin-Antalya arası 5 saate düşecek.