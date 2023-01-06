Mersin’de 48 okul, köy yaşam merkezine dönüştürüldü

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye'nin beşeri sermayesini artırmak hedefiyle yürütülen çalışmalar çerçevesinde, okul ve okullaşma oranlarını artırmak için aktif olarak kullanılmayan köy ilkokulları yeniden açılarak, köy yaşam merkezlerine dönüştürülüyor. Mersin'de de aktif olarak kullanılmayan 48 okul, köy yaşam merkezine dönüştürüldü.



Konuyla ilgili açıklama yapan Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "Bakanlığımızın başlattığı proje çerçevesinde ilimiz genelinde gerekli çalışmalar ivedilikle yürütülmüş ve 48 köy okulumuz, köy yaşam merkezine dönüştürülerek vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. İlimiz genelinde atıl durumdaki okullarımızın köy yaşam merkezine dönüştürme çalışmaları devam etmektedir. Köy yaşam merkezleri sayesinde köylerde ikamet eden çocuklarımızın okul öncesi/ilkokul eğitimine kolaylıkla erişmesine ve yetişkin vatandaşlarımızın halk eğitimi merkezleri marifetiyle açılan kurslara katılmaları sağlanmıştır. Vatandaşlarımız köy yaşam merkezlerinden okul, kütüphane, kurs gibi ihtiyaç duydukları farklı alanlara göre istifade edebilmektedirler. Köy yaşam merkezlerimiz, adeta köylerimizin kalbi olmuş, bir kültür merkezi haline gelmiştir. İlimizdeki köy yaşam merkezlerimizin tamamında hayat boyu öğrenme kurslarımız mevcuttur. Vatandaşlarımız bu kurslardan yararlanabilir, ihtiyaçlarına göre yeni kurslar talep edebilirler. Vatandaşımızın isteyip de bizim açamayacağımız kursun olmadığını özellikle vurgulamak isterim. Projede emeği geçen tüm meslektaşlarıma ve bizlere katkı sunan tüm hayırseverlere en kalbi duygularımla teşekkür ediyor, tüm vatandaşlarımızı köy yaşam merkezlerimize davet ediyorum" dedi.