Mersin’de TOKİ’nin 67 konut ile 11 ticarethane kurası çekildi

Akdeniz Belediyesi konferans salonunda gerçekleşen törende konuşan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, bir süre önce gerçekleşen ilk kura çekimi ve sonrasında yapılan anahtar tesliminden sonra Çay Mahallesi'nde birçok ailenin, modern, güvenli, doğalgazlı, otoparkı, yeşil alanı ve çocuk oyun grupları mevcut, altyapısıyla da eksiksiz olan konutlara yerleştiğini hatırlattı.

"Tüm vatandaşlarımız böylesi güzel, modern ve güvenli evlerinde huzur içinde yaşamaya layıktır" diyen Gültak, "Göreve geldiğimiz 4 yıl önce, Çay Mahallesi yerinde kentsel dönüşüm projemizi hayata geçireceğimizi anlattığımızda birileri projeyi engellemek ve vatandaşlarımızın kafanızı karıştırmak istedi. Ama bugün geldiğimiz nokta açıktır. İşte bugün bu yeni evlerimizin kura çekimini, sonrasında da anahtar teslimini birlikte yapıyoruz" ifadelerini kullandı.



"İNSANLARIMIZ ARTIK ISRARLA KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ TALEP EDİYOR"

Türkiye'nin, 6 Şubat'ta dünyanın en yıkıcı deprem felaketini yaşadığını hatırlattığı konuşmasında Başkan Gültak, "Hepimizin canı yandı, insanlarımızı, akrabalarımızı kaybettik. Tabi bu tarihten sonra, bizim yaptığımız bu işin ne kadar değerli ve önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. İnsanlarımız artık kentsel dönüşümü ısrarla ve bir an önce talep ediyor. Neden? Çünkü eski evlerinin güvenli olmadığını, adeta bir tabuta dönüşebileceğini vatandaşlarımız da artık biliyor" şeklinde konuştu.

"DEPREM DEĞİL, ÇÜRÜK BİNALAR ÖLDÜRÜYOR"

Gültak, Adana - Ceyhan veya Kıbrıs'tan geçen fay hattında yaşanacak yüksek bir depremin Mersin'i de çok etkileyeceğini kaydederek, "Evlerimiz plansız, projesiz. Sokaklarımız dar ve çarpık. İnsanlarımız park istiyor, yapacak boş arazi bulamıyoruz. Hani kuzey-güney aksları, hani şehir rüzgârı nasıl alacak verecek? Kimse kimseyi kandırmasın! Bu işin tek çözümü kentsel dönüşümdür. Deprem değil, çürük binalar öldürüyor! Binayı eğer kaçak yaptıysanız, statiğini, demirini, betonunu, zeminini dikkate almadan yaptıysanız o bina öldürür. Maalesef anam-babam usulü yapmışız ve bu durum uzun süre yaşanmış. Bu binaların hepsi aslında birer tabut" diye konuştu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeler sonucu 5 mahallede daha yerinde kentsel dönüşüm projelerinin hazır olduğunun altını çizen Gültak, Barış Mahallesi'nde de önümüzdeki aylarda tüm konutların bitirilip hak sahiplerine teslim edileceğini sözlerine ekledi.