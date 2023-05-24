Mersin’de yeni otoyol ile seyahat süresi 18 dakikaya düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kentteki programları kapsamında Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyol şantiyesini ziyaret etti.

Nebati, burada projenin çalışmalarının başladığı Çeşmeli-Kızkalesi kesimi hakkında Karayolları 5. Bölge Müdürü Mehmet Fidan ve diğer yetkililerden bilgi aldı.

Nebati, gazetecilere, projenin ilk etabındaki çalışmaları yerinde incelediklerini söyledi.

Şu anda köprü imalatının başladığı bilgisini veren Nebati, bu otoyolun çok hızlı bir şekilde tamamlanacağını belirtti.

Projenin Mersin için dönüm noktası olduğunu aktaran Nebati, "Vatandaşlarımızın özellikle yazın yaşadıkları trafik sıkışıklığı problemini çözecek ve aynı zamanda Mersin ve ülke ekonomisine ciddi katkıları sağlayacak. Bu proje yaklaşık maliyet itibarıyla 8,5 milyar lira ve 42 kilometresi ana gövde 11 kilometresi de 5 bağlantı yoluyla tamamlanmak üzere toplam 53 kilometre uzunluğunda projelendirilmiş şekilde başlamış durumda" diye konuştu.

Bakan Nebati, ilk etabın 5 köprülü kavşak, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda 7 tünel, 1616 metre uzunluğunda 5 viyadük, 2 otoyol hizmet tesisi, bir de bakım işletme tesisi olmak üzere devasa alan ve uzunluğu ifade ettiğini söyledi.