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Giriş Tarihi: 29.9.2022 20:55 Son Güncelleme: 29.9.2022 20:57

Mersin'deki terör saldırısında yaralanan polis memuru Abdülkadir Öztürk o geceyi anlattı: Bizzat şahit oldum!

Mersin’deki terör saldırısında yaralanan polis memuru Abdülkadir Öztürk o geceyi anlattı: Bizzat şahit oldum!

Mersin'deki kalleş terör saldırısında yaralanan polis memuru Abdülkadir Öztürk o geceyi AHaber'e anlattı. Abdülkadir Öztürk, "Devlet ve milletimiz için canımız feda" derken, teröristler ile çatışma anına ilişkin de konuştu.

Mersin'de PKK'lı 2 teröristin gerçekleştirdiği polisevi saldırısında polis memuru Sedat Gezer şehit olurken, Abdülkadir Öztürk de yaralanmıştı.

Polis memuru Abdülkadir Öztürk o gece yaşananları ve çatışma anını AHaber'e anlattı.

Abdülkadir Öztürk, "Canım milletime ve devletime feda olsun. O şehit oldu (Sedat Gezer) keşke biz de olabilseydik. Demek ki bize nasip olmamış" ifadelerini kullandı.

Öztürk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte diğer yetkililerin destek olduklarını kaydetti.

Mersin'deki terör saldırısında yaralanan polis Abdulkadir Öztürk o geceyi A Haber'e anlattı | Video

"O ANA BİZZAT ŞAHİT OLDUM"

Abdülkadir Öztürk çatışma anına ilişkin olarak, "O ana bizzat şahit oldum. Ben yerde yatıyordum, o zaman vurulmuştum. Onlar kulübeye bir de el bombası attılar. Atılınca direkt yandı. O andan sonra ambulanslar geldi" dedi.

Öztürk, teröristlerden birini kendilerinin vurduğunu kaydederken, diğerinin de kendini patlattığını söyledi.

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Mersin'deki terör saldırısında yaralanan polis memuru Abdülkadir Öztürk o geceyi anlattı: Bizzat şahit oldum!
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