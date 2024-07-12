Mersin’in sanayi devlerine ödülleri verildi

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonunda düzenlenen 'Sanayiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde, Türkiye'nin 2023 yılı en büyük 500 sanayi firması listesinde yer alan Mersin firmalarına ödülleri verildi. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ve Meclis Başkanı Hamit İzol'un ev sahipliğinde düzenlenen törene, Vali Ali Hamza Pehlivan, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, MTSO Yönetim Kurulu Üyeleri ile ödül alan sanayici ve ihracatçılar katıldı.

Törende, 2023 yılında İSO 500 listesinde yer alan; 8'i Mersin Ticaret ve Sanayi Odasına, 2'si Tarsus Ticaret ve Sanayi Odasına ve biri de Silifke Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı toplam 11 Mersin firmasının yanı sıra merkezi şehir dışında olup Mersin'de üretim yapanlarla birlikte toplam 20 firma ödüllerini aldı. Ödül töreni sonrası sanayiciler, Mersin ekonomisi adına düşünce ve önerilerini dile getirip, kentin sosyo-ekonomik konularında yapabilecek işbirliklerini görüştü.

ÇAKIR: BİZE UMUT OLUP, KENTİMİZİ AYAKTA TUTUYORSUNUZ

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, zorluklara rağmen üretmeye, ihracat yapmaya ve istihdamı korumaya devam eden Mersin firmalarını tebrik edip, kendilerine umut olduklarını, kenti ve ülkeyi ayakta tutuklarını söyledi. Firmaların gururunu ve sevincini paylaşmak için bir araya geldiklerini ifade eden Çakır, "Mersin ve ülke ekonomisine, sosyal kalkınmasına, yarattığınız iş ve aşla sosyal huzurumuza destek verdiğiniz için, Mersin iş dünyası ve Mersinliler adına teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. MTSO olarak, bizlerin de her konuda yanınızda olacağımızı bilmenizi istiyoruz" diye konuştu.

"BAŞARI HİKAYENİZ, MERSİN EKONOMİSİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Doğru bir ekonomik büyüme için yaptıkları planlamalarda firmaların görüş ve önerilerinden daha sık yararlanmak istediklerini de sözlerine ekleyen Başkan Çakır, "Kısacası başarı hikayeniz, Mersin ekonomisi için çok önemlidir. Artık sizler, Mersin'in diğer firmalarına birer rol-modelsiniz" dedi.

Nitelikli beyaz yaka gençleri kentte tutmak adına firmaların desteğini isteyen Çakır, "Tekniker ve teknisyenleri kentte muhafaza etmek zorundayız. Bu konuda tedariklerimizi yerelden yapmanız çok ama çok önemlidir. Hem sizler için yararlı hem de Mersin ekonomisi adına yararlı olacaktır" dedi.

"KENT EKONOMİSİNİN İSTİKRARLI VE KATMA DEĞERLİ BÜYÜMESİNİ AMAÇLIYORUZ"

Mersin ekonomisini değerlendirerek, istikrarlı ve katma değerli büyümeyi amaçladıklarını belirten Başkan Çakır, "Oda olarak hedeflerimiz, dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm, kümelenme, yeni nesil uygulamalı (işbaşı odaklı) bir mesleki eğitim, yeni yatırım alanları oluşturmak, İhtisas OSB'ler ve Sanayi Siteleri oluşturmak" şeklinde konuştu.

Mersin'in 2023 yılı ihracatının 10 milyar dolara yaklaştığını, 2024 yılı hedeflerinin ise en az 13 milyar dolar olduğunu bildiren Çakır, en çok ihracat yapan 7'inci il konumundaki Mersin'in toplam dış ticaretinin 20 milyar doları aştığını kaydetti.

VALİ PEHLİVAN, "ÜLKEMİZİN KALKINMASI VE GELİŞMESİ İÇİN BÜYÜK ADIMLAR"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da, bu tür gurur anlarının devlet ve kurumlar nezdinde takdir gördüğünü belirtti. "Pandemiyle başlayan, ülkeler arası çatışmalarla devam eden, asrın felaketini içinde barındıran afeti yaşadığımız bir ortamda, ülke olarak pedalları çevirmeyi devam ediyoruz" diyen Vali Pehlivan, Mersin'in 8,5 milyar civarındaki ihracatını 9,8 milyar dolara çıkartarak, ihracatını en çok arttıran il olduğunu söyledi.

Üretim anlamında atılan her adımın heyecan verici olduğunu belirten Vali Pehlivan, gün sonunda sadece Mersin'in değil, bölge hatta ülkenin kazanacağını belirtti. İlk yüz yılı tamamlamanın gururuyla ikinci yüzyıla hazırlanılması gerektiğini vurgulayan Pehlivan, "İkinci yüzyılı, bizim yüzyılımız yapmak için her alanlarda gayretle, ele ele vererek çalışmaya devam etmemiz ve geleceği inşa etmemiz gerekiyor. Hedef olarak belirlenmesi gereken husus budur" diye konuştu.

TEKLİ, "SANAYİCİLERİMİZİN, İHRACATÇILARIMIZIN ÖNÜNÜ AÇMAK ZORUNDAYIZ"

MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli ise, Mersin'in büyüdüğüne dikkat çekerek, firmaların yanı sıra kurumlar olarak da bu büyümeye seyirci kalmadıklarını söyledi. OSB Yönetimi olarak sanayicinin önünü açmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Tekli, "Biz sanayicilerimizin, ihracat yapacak firmalarımızın önünü açmak zorundayız. 4. bölgenin alt yapı ihalesine çıktık. 41 firmamız da inşaata başlıyor. Sanayi Bakanlığımızın onayladığı 5. bölgemiz de hazır. Bununla bırakmıyor, dersimize çalışıyoruz. 6. bölgemiz de hazır. Bizim sizler için tek yapacağımız iş budur" dedi.