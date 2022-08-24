Mesafeli satışlara yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ticaret Bakanlığınca, mesafeli sözleşmelerde satıcı adına işlem yapan aracı hizmet sağlayıcılara yeni yükümlülükler getirildi. Yeni düzenlemeler içeren Yönetmelik, 1 Ekim 2022'de yürürlüğe girecek.
Yapılan değişiklikte mesafeli sözleşmelerin büyük bir kısmının platformlar üzerinden yapıldığı dikkate alındı. Satıcı veya sağlayıcı adına işlem yapan aracı hizmet sağlayıcılara bazı yükümlülükler getirildi. Yeni düzenlemeye göre, tüketicilerin talep ve bildirimlerini iletebilmelerine ve takip edebilmelerine elverişli bir sistem kurulacak.
ARACI HİZMET SAĞLAYICILARA YENİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Aracı olan hizmet sağlayıcısı ise, ön bilgilendirmenin yapılmasından, teyidinden ve ispatından, belirli hallerde bu bilgilerin doğruluğundan, bu bilgilerin ürüne ilişkin platformda yer alan reklamları ile uyumlu olmasından, gerçekleşen işlemlere ilişkin kayıtların tutulması ve saklanmasından, satıcı veya sağlayıcı adına bedel tahsil etmeleri halinde teslim veya ifa ile cayma hakkına ilişkin yükümlülüklerden sorumlu tutulacak.
Tüketicinin tam ve doğru şekilde bilgilendirilmesi koşuluyla, malı satıcıya gönderme süresi 14 güne çıkarılırken, cayma hakkının kullanılması halinde iade masraflarının mesafe sözleşmede kararlaştırılması sağlandı. Üretim süresi 30 günden fazla süren ve sipariş sonrası kişiye özel üretimine başlanan mallara ilişkin sorunlara çözüm getirilmesi amaçlandı. 30 günlük azami teslim süresi daha uzun süreler için belirlenebilecek.
KART LİMİTİ KORUNACAK
Kredi kartıyla yapılan ödemelerde cayma hakkının kullanılması halinde 14 gün içinde tüketiciye yapılan bedelin kartın kullanılabilir limitine tek seferde ilave edilmesi sağlanacak. 1 Ocak 2023'te yürürlülüğe girecek olan yeni düzenlemeyle, tüketicilerin kredi limitlerinin haksız yere azalmasından dolayı finansmana ulaşmalarındaki engel kaldırılmış oldu.
Kayıt ve tescili zorunlu olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlar, taşıt ve drone gibi ürünlerin, kayıt ve tescil sonrası kullanılmamış mal olarak tekrar satışa konamaması için tüketicilerin tam ve doğru olarak bilgilendirilmesi şartı ve sözleşenlerin mutabakatı ile cayma hakkı kullanımından istisna tutuldu. Bu düzenlemeyle alışveriş kararı öncesi tüketicilerin gerekli ve yeterli araştırmayı yaparak söz konusu hakkın gereksiz ve keyfi kullanımının neden olduğu kaynak israfının önlenmesi, çoğunluğu ithal olan bu malların neden olduğu ithalat giderlerinin azaltılması, çevreye verilen zararın engellenmesi, sürdürülebilir tüketim ve yeşil dönüşüme katkı sağlanması amaçlandı.