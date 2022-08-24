Mesafeli satışlara yeni düzenleme

ARACI HİZMET SAĞLAYICILARA YENİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Aracı olan hizmet sağlayıcısı ise, ön bilgilendirmenin yapılmasından, teyidinden ve ispatından, belirli hallerde bu bilgilerin doğruluğundan, bu bilgilerin ürüne ilişkin platformda yer alan reklamları ile uyumlu olmasından, gerçekleşen işlemlere ilişkin kayıtların tutulması ve saklanmasından, satıcı veya sağlayıcı adına bedel tahsil etmeleri halinde teslim veya ifa ile cayma hakkına ilişkin yükümlülüklerden sorumlu tutulacak.

Tüketicinin tam ve doğru şekilde bilgilendirilmesi koşuluyla, malı satıcıya gönderme süresi 14 güne çıkarılırken, cayma hakkının kullanılması halinde iade masraflarının mesafe sözleşmede kararlaştırılması sağlandı. Üretim süresi 30 günden fazla süren ve sipariş sonrası kişiye özel üretimine başlanan mallara ilişkin sorunlara çözüm getirilmesi amaçlandı. 30 günlük azami teslim süresi daha uzun süreler için belirlenebilecek.