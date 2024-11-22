Meşhur börekçide sakatat çıktı

Halkın sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe sayan ürünler satan işletmeler Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimlerinden kaçamıyor. Bakanlık taklit ve tağşiş yapan firma ve işletmelerin listesine bir yenisini daha ekledi. Meşhur Sarıyer Börekçisi markasının adını kullanan Menaz Un Mamulleri İmalat ve Pazarlama isimli şirketin böreklerinde sakatat çıktı. Listeye bir baharat ve 3 zeytinyağı firması da girdi.Son yapılan denetimlerde gerçek sahibiyle bir bağlantısı olmaması rağmen hemen hemen her yer Meşhur Sarıyer Börekçisi olarak açılan işletme de incelemeye alındı. Dükkânlarında Meşhur Sarıyer Börekçisi adını kullanan Ataşehir merkezli, Kağıthane dahil toplamda iki şubesi bulunan 2023'de kurulan Menaz Un Mamülleri'nden çiğ börek numunesi alındı. Yapılan incelemelerin ardından ortaya çıkan sonuç şaşırttı. Alınan çiğ börek numunesinin içinden kıyma yerine kanatlı eti ve tavuk taşlığı çıktı. Edremit Yörem, Hedis Zeytinleri ve Mudanya Köy KOOP markaları listede yer aldı. Yasmer Baharat isimli markanın kırmızı pul biberinde de yabancı madde bulundu.