Meslek liselerinde artık "baklava ustaları" da yetiştirilecek

"ANTEP FISTIĞI KAYIT DIŞINDAN DOLAYI YATIRIM ARACI HALİNE DÖNDÜ"

BAKTAD Başkanı Yıldırım, iç fıstık fiyatlarında artışa neden olan fıstık stokçularından da sektör olarak şikayetçi olduklarını söyledi. Bu alanda yapılması gereken çalışmalara değinen Yıldırım, şunları söyledi:

"Bu işin daha da geçmişi var ama biz sektör olarak 15 yıldır uğraşıyoruz. Antep fıstığı kayıt dışı alınıp satılıyor, orada çok ciddi bir kaçak var. Ortalama her sezon fıstık alışverişinde 100 milyar TL civarında bir para dönüyor, 'bunun yüzde 90'ı kayıt dışı' diyebiliriz. Antep fıstığı bundan dolayı bir yatırım aracı haline döndü diyebiliriz. Parası olan sezon başında fıstığı alıp tonlarca depoluyor ve fiyat yükseldiğinde piyasaya sürüp vergisiz paralar kazanıyor. Bunu yapanlar da sektör dışı. Böyle olunca fiyatlar spekülasyona açık oluyor ve istedikleri zaman fiyatları yükseltiyorlar. Geçtiğimiz günlerde fiyat 1.000 TL'ye kadar dayandı. Bizim biraz çabamızla 850 TL'lere düştü. Bu durum sektörü zor durumda bırakıyor, enflasyonda artışa neden oluyor. Yetkililerden bu konuda çalışma bekliyoruz, Antep fıstığının kayıt altına alınmasını istiyoruz. Belgeli hale getirilirse gerçek fiyatlar oluşur. Fiyat olarak beklentimiz normalde 500 TL civarında idi, 1.000 TL'ye dek çıkardılar. Antep fıstığını kayıt altına almakla ilgili bakanlıkların özel çalışma yapması lazım, bunun yapılmasını bekliyoruz. Burada devletin çok ciddi vergi kaybı var. Bu sorunumuzu bakanlıklara da bildirdik."

Yılın bu döneme kadar olan sürecinde sektör satışlarına ilişkin bilgi veren Yıldırım, "Sektör bu yılı beklentilerin altında geçirdi. Girdi maliyetlerimizde yaşanan artışlar oldu. Baklavacı, zorunlu tüketim maddesi olmadığı için insanların ilk vazgeçtiği ürünlerden oluyor. Baklavacılar ilk yarıda umduğunu bulamadı. İhracat tarafı kısmen devam ediyor ama orada da artış bekliyorduk. İhracat kendini korusa da artışı yakalayamadı." ifadelerini kullandı.