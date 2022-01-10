Meslek liseli öğrenciye asgari ücret

Mesleki eğitim gören tüm öğrencilerin, okurken en az asgari ücret kadar gelir elde edebilmelerini sağlamayı amaçladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıl sonuna kadar 1 milyon genci mesleki eğitim merkezlerimize dahil ederek, istihdamlarını sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni bir projeyi daha devreye alıyoruz. Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile gençlere mesleki eğitim imkânı sağlayacağız" dedi.
KÖTÜ NİYETLİ SENARYO
Türk ekonomisi, sanayisi ve eğitim sistemi adına çığır açan bir projeyi gerçeğe dönüştürmenin bahtiyarlığını yaşadıklarını kaydeden Erdoğan, "Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Projesi ülkemizin temel ihtiyaçlarından birini daha gideriyor. Ülkemizin üretim ve istihdamın lokomotifi olan organize sanayi bölgeleri eğitim alanında da sorumluluk üstleniyor" diye konuştu. Türkiye
'nin her alanda olduğu gibi sanayileşme konusunda da geri bırakılmasının kötü niyetli bir senaryonun eseri olduğunu ifade eden Erdoğan, "Sanayimizi geliştirmek için adım atan müteşebbislerin önlerinin bürokratik ayak oyunlarıyla kesilmesi, ömrünü harcayan idealist siyasetçilerimizin alay konusu yapılması gayet bilinçli eylemlerdir" ifadelerini kullandı.
DİKTA HEVESLİLERİNE UYARI
Türkiye'de halen bazı çevrelerin kız çocuklarının eğitim öğretim hakkını özgürce kullanmasından rahatsızlık duyduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkna odaları ve katsayı utancını bu ülkeye yaşatan zihniyetin son günlerde tehdit diline yeniden sarıldığını görüyoruz. Buradan dikta hevesleri yeniden depreşenlere şu ikazı yapmak istiyorum. 15 Temmuz
'da şahit olduklarımız milletimizin hak ve özgürlüklerini koruma konusundaki kararlılığını açıkça göstermiştir. O gece gördük ki Türkiye'yi 28 Şubat karanlığına
döndürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir" şeklinde konuştu. Mesleki ve teknik eğitim alanındaki tecrübeyi uluslararası alana taşımak amacıyla yeni projeyi devreye aldıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti: "Açacağımız uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liseleriyle hem evlatlarımıza yeni ufuklar kazandıracak hem de gönül coğrafyamızdan gelecek gençlere mesleki eğitim imkanı sağlayacağız. Döner sermaye kapsamında yapılan üretimden öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz önemli miktarda pay alıyorlar. Bugün itibariyle 2020
yılına göre gelirlerimiz yüzde 131 artarak 1 milyar 162 milyon seviyesine ulaştı. Bu yıl için 1.5 milyarlık gelir rakamı hedefliyoruz. Mesleki eğitim gören tüm öğrencilerimizin okurken en az asgari ücret kadar gelir elde edebilmelerini sağlamayı da amaçlıyoruz."
1 MİLYON GENCE İSTİHDAM
Mesleki eğitim merkezlerinde çırak öğrencilere bin 276 lira ücret ödenmesini sağlayacak kanun değişikliğinin tamamlandığını hatırlatan Erdoğan, "Kalfalık yeteneğini kazanan 12. Sınıf öğrencilerine de 2 bin 126 lira ödeme yapılacak. Bu ücretlerin tamamı devlet katkısı olarak karşılanacak. Yıl sonuna kadar 1 milyon gencimizi mesleki eğitim merkezlerine dahil ederek istihdamlarını sağlamayı hedefliyoruz" dedi.
VARANK: ÜRETİCİLERİN İHTİYACINA UYUM ÖNEMLİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, mesleki ve teknik lise veya meslek yüksekokulu mezunlarının, üreticilerin değişen ihtiyaçlarına uyumunun önemine dikkat çekti. Varank, "Bu hususun ancak sanayi ve eğitim camiasının ortak çalışmasıyla aşılabileceğine inanıyoruz" dedi. Varank, mesleki eğitim merkezlerinin, organize sanayi bölgelerinde kurulması sayesinde, bir taraftan sanayicinin isteklerinin ne olduğu diğer taraftan da eğitim müfredatının nasıl güncellenmesi gerektiği konusunun çözüme kavuşmuş olacağını da vurguladı.
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI AY SONUNDA
Hazırladıkları tüm bütçelerde aslan payının daima eğitim ve öğretime ayrıldığını vurgulayan Erdoğan, 2002'de eğitime bütçeden 7.5 milyar lira ayrılırken, 2022'de rakamın yükseköğretim dahil olmak üzere 274 milyar 384 milyon liraya çıktığını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, derslik sayısının 343 binden 606 bin seviyesine taşıdıklarını belirterek, "Bugüne kadar yaptığımız 714 bin 429 atamayla okullarımızın öğretmen eksiğini giderdik. İnşallah bu ay sonunda 15 bin öğretmen ataması daha yapıyoruz" diye konuştu.