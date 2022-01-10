Giriş Tarihi: 11.1.2022

Meslek liseli öğrenciye asgari ücret ERDEM ANILAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesleki eğitimdeki ögrencilerin okurken en az asgari ücret kadar gelir elde etmelerini amaçladıklarını söyledi. Erdoğan 15 bin öğretmen ataması müjdesi verdi