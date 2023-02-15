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Giriş Tarihi: 15.2.2023 10:46

Meslek lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinden depremzedelere yardım eli

Meslek liselerinde görevli 1300 öğretmen ile 1500 öğrencinin hazırladığı yiyecek, içecek, battaniye, kıyafet, tulum gibi malzemelerin olduğu yardım paketleri, AFAD işbirliğinde deprem bölgesine gönderildi.

AA
Meslek lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinden depremzedelere yardım eli

Meslek liseliler, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) "Meslek Lisesi Öğrencileri Hayata Dokunuyor Projesi" ile Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yardım elini uzattı.

Proje kapsamında, okudukları alanlara göre çeşitli projelerde görev alan meslek liseliler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından da afetzedelere yardım eli uzatmak için seferber oldu.

Deprem bölgesi dışındaki meslek liselerinde görevli 1300 öğretmen ile 1500 öğrenci tarafından hazırlanan yiyecek, içecek, battaniye, kıyafet, tulum gibi malzemelerin olduğu yardım paketleri depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere AFAD işbirliğinde deprem bölgesine gönderildi.

Öte yandan meslek lisesi öğrencileri, deprem bölgesinden gelenlere yönelik de çeşitli yardım etkinliklerinde görev aldı.

Toplumda ihtiyaç sahiplerinin gereksinimlerinin giderilmesini sağlamak, toplum içerisinde örnek olarak hassas ve duyarlı bireylerin sayısını artırmak ve yardımlaşmanın önemini kavratmak amacıyla yürütülen "Meslek Liseliler Aileler ile Buluşuyor" projesinin kapsamı, bu eğitim öğretim yılı başında genişletilerek, "Meslek Lisesi Öğrencileri Hayata Dokunuyor Projesi" başlatılmıştı.

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Meslek lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinden depremzedelere yardım eli
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