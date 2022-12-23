Meta kabul etti! Dünyayı sarsan skandal sonrası rekor tazminat

Adını aldığı üniversiteyle hiçbir ilgisi olmayan Cambridge Analytica, 2013'te bir İngiliz şirket olarak kurulmuş ve 2018'deki skandalların ardından iflas etmişti.

Muhafazakar siyasetçilere yakın olan şirket, bir aplikasyon yardımıyla milyonlarca kullanıcı profilini değerlendirerek birçok ülkede hizmet sunmuştu. Bu hizmetler arasında, Donald Trump'ın başkanlık kampanyasının, seçmenleri siyasi eğilimlerine göre cesaretlendirmek veya caydırmak için tasarlanmış hedefli reklamlar yayınlamasına izin vermek de vardı.