Metaverse’te 10 milyon konut satışı bekleniyor

Gayrimenkul sektörüne yönelik gündem konularının konuşulduğu 'Sektörün Bugünü ve Yakın Geleceği' adlı etkinlik İstanbul'da düzenlendi. Etkinlik kapsamında yakın gelecekte tüm sektörleri etkilemesi beklenen "Metaverse" evrenine ilişkin görüşlere yer verildi. İnternetten sonra dijital dünyanın en önemli buluşu olarak nitelendirilen Metaverse evreninde 2022 ve 2023 yıllarında 10 milyon civarında sanal konut satılacağı ve bu durumun önemli bir ekonomi doğuracağı dinleyicilere aktarıldı.

Re/Max Piramit Gayrimenkul'un organize ettiği etkinliğe Re/Max Piramit Gayrimenkul Sahibi ve Broker Hesna Yılmaz'ın yanı sıra Ekonomist Prof. Dr. Ali Hepşen, Avukat Doğukan Ünüvar, Koç Özge Toraman ve sektör temsilcileri katıldı.