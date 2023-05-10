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Giriş Tarihi: 10.5.2023 12:07

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 4B statüsünde sözleşmeli personel alacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Ek-1 listede belirtilen birimlere 2022-KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 4 adet sözleşmeli Mühendis, 1 adet sözleşmeli Büro Personeli, 61 adet sözleşmeli Destek Personeli (59 adet Temizlik Görevlisi – 2 adet Şoför) ve 12 adet sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) olmak üzere toplam 78 adet sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Son başvuru tarihi 26 Mayıs 2023 olarak bildirilen ilanın detayları için tıklayınız.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak
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