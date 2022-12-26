Metroların beyni olacak! Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Dünyanın hizmetine sunacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın depo sahasının hizmete alınması töreninde yaptığı konuşmada, havalimanını şehrin merkezine bağlayacak ve güzergah üzerindeki Küçükçekmece, Başakşehir, Arnavutköy, Eyüp, Kağıthane, Şişli ve Beşiktaş ilçelerine hizmet edecek hatta incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Buradaki faaliyetlerde bir eşiği daha aşmanın memnuniyetini dile getiren Karaismailoğlu, yakında açılışını yapacakları hattın araçlarına hizmet edecek depo-bakım park alanını tamamladıklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, 31,5 kilometre uzunluğundaki Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda 8 istasyon bulunduğunu, saatte 120 kilometre hıza sahip Türkiye'nin en hızlı metrosunu inşa ettiklerini belirterek, havalimanının, Türkiye için yerine getirdiği önemli göreve uygun bir ulaşım hizmetine kavuştuğunu anlattı.

Metro hattının hizmete açıldığında günde ortalama 600 bin yolcuyu Halkalı'dan İstanbul Havalimanı'na hızlı, konforlu ve güvenli şeklide taşıma kapasitesine sahip olacağını aktaran Karaismailoğlu, hattın işletmeye alınmasıyla seyahatin Arnavutköy ile Beşiktaş arasında 36 dakikaya, Başakşehir (Metrokent) ile Kağıthane arasında 48 dakikaya, Küçükçekmece ile Kemerburgaz arasında 50 dakikaya düşeceğini bildirdi.

Karaismailoğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın mevcut ve yapımı devam eden hatlarla entegre olarak hem Türk milletine hem de uluslararası misafirlere hayatı kolaylaştıracağını ve hizmetin en kalitelisini sunacağını, birçok farklı hat ile entegre olacağını söyledi.