MetropolCard geleceğe değer katmayı sürdürüyor

İklim değişikliğiyle mücadele konusunu "özde" bir biçimde benimseyen MetropolCard; yaptığı çalışmalarla sektörde farkını göstermeye devam ediyor. Şirket, fiziksel kart kullanımı yerine dijital ödeme yöntemlerinin tercih edilmesiyle işlem başına karbon ayak izini yüzde 10 oranında azaltmayı başardı. Müşterilerine, çalışanlarına, topluma ve çevreye kattığı değeri devamlılık esasıyla artırmayı hedefleyen MetropolCard; karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik aksiyonlarını hızlı bir biçimde almayı 2023 yılında da sürdürüyor.

Trafikte güç tasarrufu sağlıyor

MetropolCard, 3pmetrics'in destekleriyle kurumsal karbon ayak izi hesaplama ve raporlamalarını ISO 14064 standardında hazırlayarak, hayata geçirdiği çevreci uygulamalara bir yenisini daha ekledi. Satış ekibinin sahada kullandığı araçları tümüyle yenileyerek, yüzde 100 elektrikli, yüzde 100 yenilenebilir ve doğa dostu elektrikli araçları kullanıma sundu.

O2 emisyon değeri 0 Gram/Kilometre olan yeni Renault Zoe araçlarımız bir saatlik şarjla 120 kilometre sürüş imkanı sunup aynı zamanda şehir içinde veya yavaş ilerleyen trafikte güç tasarrufu sağlamakta ve elektrik şarj olan istasyonlarında şarj olabilme özelliğiyle doğaya ve ekonomiye ciddi katkı sağlamaktadır.

2050'ye inovatif ürünlerini hedefliyor

MetropolCard, daha temiz, daha sürdürülebilir ve mobilite açısından çok daha verimli çözümler barındıran elektrikli araçları, kurum içinde kullanıma sunarak, sürdürülebilir değerler üzerinden döngüsel ekonomiye katkı sağlıyor. Bu konuda sektörde öncü ve örnek olma özelliğiyle ön plana çıkıyor. Şirketin 2050 yılında tüm kurum ekosistemini karbon-nötr hale getirerek, doğaya zarar vermeden geliştirecek inovatif ürünlerini kullanıcılarıyla buluşturmayı hedefliyor.