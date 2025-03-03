Mevduat 20 trilyona dayandı

Yurtiçi yerleşiklerin mevduatta TL'ye olan ilgisi devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık verilerine göre TL mevduatın toplam büyüklüğü 21 Şubat'ta 12 trilyon 663 milyar liraya ulaştı. TL mevduatta Ağustos 2023 seçimlerinden bu yana yaşanan artış yüzde 67'ye ulaştı. Bankalardaki toplam mevduat 19.9 trilyon liraya çıkarak 20 trilyon sınırına dayandı.

KKM 79 HAFTADIR DÜŞÜYOR

Ekonomi yönetiminin ve Merkez Bankası'nın bu yıl sonlandırmayı hedeflediği kur korumalı mevduatta (KKM) ise Ağustos 2023'teki zirvenin ardından başlayan kesintisiz düşüş süreci 79 haftaya ulaştı. Ağustos 2023'te 3.4 trilyon TL olan KKM'nin büyüklüğü, 21 Şubat 2025 itibarıyla 879 milyar liraya indi. TL mevduatın büyüklüğü, KKM hariç tutulduğunda 11.8 trilyon lira oldu. Merkez Bankası son dönemde kur korumalı mevduatta düşüşü hızlandıran iki kritik karara imza attı. Ocak ayının son haftasında, 6 ve 12 ay vadeli Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesabı açma ve yenileme işlemleri 20 Ocak itibarıyla sonlandırıldı. Merkez ayrıca, tüm KKM hesaplarında tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin 15 Şubat 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar verdi. Ayrıca, tüzel kişi KKM hesapları, KKM'nin TL'ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin hedeflerden çıkarıldı.

TL'NİN PAYI YÜKSELİYOR

TL mevduatın toplam içerisindeki payı yüzde 31.92'den 59.3'e çıkarken, döviz tevdiat hesaplarının payı ise yüzde 41.84'den 36.3'e indi. Kur korumalı mevduatın ise toplamdaki payı yüzde 26.2'den 4.4'e geriledi. KKM'nin TL mevduat içerisindeki payı yüzde 45.1'den 6.9'a düştü.