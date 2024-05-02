Mevduat ve fonlara stopaj düzenlemesi

Türk Lirası mevduatlar için uygulanan stopajda düzenleme yapılarak Resmi Gazete'de yayımlandı. 6 aya kadar (6 ay dahil) mevduatta stopaj yüzde 5'ten 7.5'a yükseltildi. Bir yıla kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 3'ten 5'e yükseltilirken, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 2.5 oldu. 30 Nisan'a kadar faiz getirili yatırım fonlarında yüzde 0 olarak uygulanan stopaj da yüzde 7.5'e yükseltildi. Böylece söz konusu yatırım fonları ile 6 aya kadar vadeli mevduat getirisinde stopaj yüzde 7.5'te eşitlenmiş oldu. Kur Korumalı vadeli mevduat hesapları ile Döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden TL'ye çevrilen mevduat hesaplarında ise yüzde 0'lık stopaj korundu. Yeni stopaj düzenlemesi ile, yüzde 55 faizle mevcut durumda 45 bin 808 lira faiz getirisi sağlayan 32 vadeli mevduatın getirisi 44 bin 602 liraya inecek.