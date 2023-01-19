Mevduat ve katılma hesaplarının kur artışına karşı korunması için 25 milyar lira bütçe

GİRİŞİMCİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNE 860,5 MİLYON LİRA BÜTÇE

Ayrıca Bakanlıkça, 2015 yılından bu yana üst fonlara kaynak aktarımı yetkisi ile Türk Büyüme ve İnovasyon Fonu'na verilen taahhüt kapsamında sermaye aktarımları gerçekleştiriliyor. Bu uygulamalarla girişimcilik ekosistemi hem üst fonlarca hem de doğrudan fonlar tarafından destekleniyor.

Teknoloji transfer ofisleri (TTO), teknoloji geliştirme bölgeleri (TGB) ve yeterlilik kararı verilmiş araştırma altyapıları (AA) gibi merkezlerde belirli bir aşamaya gelen iş fikirlerinin veya şirketlerin finansmana erişiminin sağlanması, fintech ekosisteminde Türkiye'yi önde gelen ülkeler arasına sokmak ve erken aşama teknoloji tabanlı şirketlerin ticarileşme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları finansal desteğin sağlanması, üniversitelere girişim sermayesi konusunda tecrübe kazandırılması ve bu alanda kendi kendilerini finanse edebilmelerinin önünün açılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 2022 yılı için 398,8 milyon liralık bütçe ayrılırken, haziran itibarıyla söz konusu bütçenin 127 milyon lirası harcandı. Girişim sermayesi ekosisteminin geliştirilmesi için 2023 yılında yaklaşık 860 milyon 523 bin lira, 2024 yılında 1 milyar 137 milyon lira, 2025 yılı için de 1 milyar 410 milyon lira bütçe öngörüldü.