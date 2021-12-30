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Giriş Tarihi: 31.12.2021

Mevduata garanti limiti 200 bine çıktı

Mevduata garanti limiti 200 bine çıktı
TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) garantisi üst limitini artırdı. Sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarını 150 binden 200 bin TL'ye çıkaran TMSF Başkanlığı'ndan yayımlanan Fon Kurulu Kararı'na göre; 2022 takvim yılı başından geçerli olmak üzere limit 200 bin TL olarak belirlendi. Kararla birlikte, gerekli işlemleri yerine getirmek üzere Sigorta ve Risk İzleme Daire Başkanlığı yetkili kılındı. TMSF, 2019'da mevduat ve katılım hesaplarının 100 bin TL'ye kadar olan tutarı için sigorta korumasını 150 bin TL'ye yükseltmişti.
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Mevduata garanti limiti 200 bine çıktı
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