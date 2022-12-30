Mevduatta liralaşma hedefi % 60’a çıktı

Geçen yılın aralık ayında toplam mevduattaki payı yüzde 38'e gerilerken, Kur Korumalı Mevduat uygulaması ile birlikte bugün itibarıyla payını yüzde 72'ye çıkaran TL, 2023'e de iddialı giriyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), gelecek yıl izlenecek politikalara dair bir yol haritası niteliği taşıyan 2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi'ni yayımladı. Daha önce "Para ve Kur Politikası Metni" olarak yayımlanan raporun adı, bu yıl TCMB'nin ortaya koyduğu bütünleşik politika çerçevesini yansıtması amacıyla "Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi" olarak değiştirildi. 10 madde olarak açıklanan yol haritasında yüzde 5 enflasyon hedefi korundu. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayı artıran faaliyetlerin, enflasyon patikasıyla uyumlu bir şekilde, hedefli kredi politikaları ile destekleneceği vurgulandı.Raporda, Liralaşma Stratejisi çerçevesinde uygulanacak politikaların, bankacılık sisteminin hem varlık hem de yükümlülük tarafında Türk Lirası'nın ağırlığının kalıcı olarak artırılması amacıyla güçlendirilerek kullanılmaya devam edileceği dile getirildi. Bu kapsamda, 2023'ün ilk yarısı için mevduatta liralaşma hedefinin yüzde 60 olarak belirlendiği aktarılarak, TL mevduat tercihinin güçlenmesi yönünde adımlar atılmaya devam edeceği vurgulandı. Merkez Bankası'nın sahip olduğu araçlar Liralaşma Stratejisi içerisinde kararlılıkla kullanacak, finansal istikrar gözetilmeye devam edilecek. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı temel politika aracı olarak devam edecek. Hedefli kredi ve likidite yönetimi uygulamaları geliştirilerek kullanılmaya devam edecek. Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek MB, döviz kurlarının seviyesine ilişkin olarak herhangi bir hedefi gözetmemekte olup kurların düzeyini ya da yönünü belirleme amacıyla herhangi bir döviz alım ya da satım işlemi yapmayacak.MERKEZ Bankası, kendi bünyesindeki spot piyasada döviz karşılığı altın alım ve satım işlemlerine ve BIST Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası'ndaki işlemlerine devam edebilecek. MB nezdindeki Döviz Depo Piyasası'nda bankalara yaklaşık olarak toplam 50 milyar dolar limit ile bir hafta ve bir ay vadeli döviz likiditesi imkânı sağlanacak. Bankalar, MB'ye, kendilerine tanınan limitler çerçevesinde ve üç aya kadar çeşitli vadelerde teminat döviz deposu veya altın deposu getirebilecek. MB, TL karşılığında cevherden üretilen altın alımına devam edecek.