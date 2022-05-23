Mevduatta vade uzuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık 2021'deki Kabine Toplantısı'ndaki açıklamasının ardından hayata geçirilen Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması, bir yandan dolarizasyonu önlerken, diğer yandan da bankaların en önemli sorunlarından biri olan mevduattaki kısa vade sorununu da çözüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre KKM'nin büyüklüğü 13 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla 850 milyara dayanırken, TL mevduat hacmi ise 2.7 trilyonu geçerek tarihi zirveye çıktı.22 Aralık 2021-16 Mayıs 2022 tarihleri arasında döviz hesapları 27.1 milyar dolar azalarak 234.5 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde TL mevduattaki artış 881 milyar TL oldu. Bu dönemde şirketlerin döviz hesapları 97.9 milyar dolardan 82.5 milyar dolara, bireysel döviz hesapları ise 163.7 milyar dolardan 151.9 milyar dolara geriledi.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aylık verilerine göre, 2021'in aralık ayında 1 trilyon 833 milyar lira olan TL mevduat hacmi, bu yılın mart sonu itibarıyla 3 ayda yüzde 33.3 artarak 2 trilyon 445 milyar liraya çıktı. Bu dönemde vadesiz hesaplar yüzde 15.4 artarak 536.4 milyar liraya, 1 aya kadar vadeli hesaplar yüzde 19.6 artarak 475.2 milyar liraya, 1-3 ay vadeliler ise yüzde 6.4 artarak 867.5 milyar liraya çıktı.BDDK verilerine göre 3-6 ay arası vadeli TL mevduatlar, yılın ilk üç ayında yüzde 244.6 artarak 91.8 milyar liradan 316.3 milyar liraya çıktı. Mevduat hesaplarında en çarpıcı büyüme, 6-12 ay arası vadelilerde yaşandı. Söz konusu vadedeki TL mevduat hacmi, bu yılın ilk üç ayında yüzde 670 artarak 23.6 milyar liradan 202.7 milyar liraya yükseldi. KKM'ye olan ilgi bu vadede mevduattaki hızlı büyümede etkili oldu.Vatandaşın TL mevduatta KKM tercihi, ortalama vadedenin uzamasına neden oldu. BDDK verilerine göre 2021'in aralık ayında yüzde 25.3 olan vadesiz hesapların toplamdaki payı bu yılın martında yüzde 21.9'a indi. Aynı dönemler itibarıyla 1 aya kadar vadeli hesapların payı yüzde 21.6'dan 19.4'e, 1-3 ay arası vadelilerin payı ise yüzde 44.5'ten 35.4'e geriledi. Bu gelişmenin sonucunda TL mevduatta 3 aya kadar olan kısmın toplamdaki payı yüzde 91.5'ten 76.8'e gerilemiş oldu.KKM'nin özellikle 3-6 ay arası vadeye yayılmasının etkisiyle söz konusu vadedeki TL mevduatın toplamdaki payı yüzde 5'ten 12.9'a çıkarken, 6-12 ay arası vadeli hesapların payı ise yüzde 1.4'ten 8.3'e çıktı.