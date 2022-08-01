Micro Focus Ağ Operasyonlarını yeniledi

MICRO Focus şirketler ve resmi kurumlar için kapsamlı Network Operations Management (NOM) çözümünün en yeni sürümünün çıktığını duyurdu. Micro Focus NOM 2022.05, hizmet olarak yazılım (SaaS) tabanlı hizmet kolaylığıyla, yepyeni özellikler ve güçlü çözüm fırsatları sunuyor. En son sürümde ayrıca Micro Focus NOM'a özgü teknolojiyi barındıran Performance Troubleshooting (Performans Sorunlarını Giderme) modülü güncellemeleri de bulunuyor. ITOM Ürün Pazarlama Kıdemli Direktörü Travis Greene, yeni SaaS yetenekleri konusunda şu bilgileri verdi: "Micro Focus, ürün yelpazemizde SaaS tabanlı çözümler sağlama konusunda kararlıyız. En yeni NOM sürümü, iş perspektifiyle ağ verileri sağlayan İş Değeri Gösterge Panoları ve esnek ve interaktif sorun giderme, metrik raporlamasına yönelik kolaylık sunan bir SaaS tabanlı raporlama çözümüyle bu çabamızın bir örneği konumunda. Bu sayede ağ yöneticilerinin daha kapsamlı BT hizmet seviyesi sözleşmeleri ve genel iş hedefleriyle ağ performansını ilişkilendirmelerini sağlıyoruz."