Microsoft yazılım faciasında AB’yi suçladı

Microsoft,hatalı bir güvenlik güncellemesinin ardından geçen cuma günü yaşanan dünyanın en büyük BT kesintisinden Avrupa Birliği'ni (AB) sorumlu tuttu. Avrupa Komisyonu'nun ısrar ettiği 2009 tarihli bir anlaşmanın, Microsoft'un siber güvenlik firması Crowdstrike'ın tahminen 8.5 milyon bilgisayarın arızalanmasına neden olan güncellemesini engelleyecek güvenlik değişikliklerini yapmaya engel olduğunu belirtti. Avrupa Komisyonu, 2000'li yılların başından bu yana Microsoft'u, popüler Windows yazılımı nedeniyle diğer şirketlere karşı haksız bir avantaja sahip olmakla itham ediyordu.