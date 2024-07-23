Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Microsoft yazılım faciasında AB’yi suçladı
Giriş Tarihi: 24.7.2024

Microsoft yazılım faciasında AB’yi suçladı

Microsoft yazılım faciasında AB’yi suçladı
Microsoft, hatalı bir güvenlik güncellemesinin ardından geçen cuma günü yaşanan dünyanın en büyük BT kesintisinden Avrupa Birliği'ni (AB) sorumlu tuttu. Avrupa Komisyonu'nun ısrar ettiği 2009 tarihli bir anlaşmanın, Microsoft'un siber güvenlik firması Crowdstrike'ın tahminen 8.5 milyon bilgisayarın arızalanmasına neden olan güncellemesini engelleyecek güvenlik değişikliklerini yapmaya engel olduğunu belirtti. Avrupa Komisyonu, 2000'li yılların başından bu yana Microsoft'u, popüler Windows yazılımı nedeniyle diğer şirketlere karşı haksız bir avantaja sahip olmakla itham ediyordu.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Microsoft yazılım faciasında AB’yi suçladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA