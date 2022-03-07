Migros’ta her kademede 20 bin kadın görev alıyor

Toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınların çalışma hayatına katılımını desteklemeyi öncelikleri arasında gören Migros, yüzde 40 kadın çalışan oranıyla 20 bin kadın istihdam ederek, en fazla kadın çalışanı olan ilk üç şirket arasında yer alıyor. Migros'un yönetim kademesinden, mağazalara, kasaplardan, tarımdaki kadın girişimcilere kadar iş süreçlerinin her adımında kadınlar önemli roller üstleniyor.

Cinsiyet ve fırsat eşitliği politikaları doğrultusunda işe alımlarda ve terfilerde tüm yetkinlikleri eşit olan adaylar arasında kadın adaylara öncelik veren Migros, Türkiye çapında 2.500'ü aşkın mağazasında en az bir kadın yönetici hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Migros'un üst yönetiminde yüzde 25 olan kadın temsiliyetini, Yönetim Kurulu taahhüdüyle 2026 yılına kadar yüzde 33'e kadar çıkarma hedefi bulunuyor. Ayrıca, Lead Network EU'nun CEO Taahhüdü'nün imzacısı olan Migros, direktör ve üzeri kadın yöneticilerini 2023'e kadar 5 puan artırmayı hedefliyor. Bu taahhütleri doğrultusunda yöneticilerini yetiştirdiği 'Liderlik Yolu' eğitim programının katılımcılarının yarıya yakını kadın çalışanlardan oluşuyor.

Migros Aile Kulüpleri'ndeki sertifikalı eğitimlere katılan kadınlar kendi işlerini kuruyor

Kadınların iş ve sosyal yaşamdaki varlığını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Migros, İlçe Halk Eğitim Merkezleri iş birliğinde yürüttüğü Aile Kulüpleri ile kadınlara, Türkiye'nin dört bir yanındaki 33 farklı lokasyonda 138 farklı alanda ücretsiz meslek edindirme ve yetenek gelişimi kursları veriyor. Bu kurslarda; aşçılıktan çini ve seramik boyamaya, resim ve deri tasarımından, spor kurslarına, dil kurslarından, gitar, keman gibi müzik alanına ve diksiyon, spikerlik, fotoğrafçılık gibi gelişim alanlarına kadar çok geniş bir yelpazede eğitimler veriliyor. Eğitim alarak iş hayatına giren ve üreten kadınlar aile bütçelerine katkı yaratıyor. Halen 180 bine yakın üyesi olan Aile Kulüpleri'nin üyelerinden 15 bin kadın aldıkları eğitimler sonucunda gelir elde etmeye başladı.

Migros Aile Kulübü ve Migros Perakende Akademisi'nin güçlerini birleştirerek hayata geçirdiği Migros Kadın Akademisi ile 3 yılda 1 milyon kadına ulaşılması hedefleniyor.

Kadın üreticilerin ürettiği standartlara uygun tüm ürünleri satın alıyor

Kadınlar tarımsal üretimde önemli bir yere sahip olmasına karşın erkeklere oranla daha az görünürler. Bölgesel kalkınmanın sağlanması için kadın kooperatiflerinin desteklenmesini önemseyen Migros, tüm kadın kooperatifleriyle iş ilişkileri kurarak satış standartlarına uygun ürettikleri tüm ürünleri alıyor. Ayrıca, mevcut ve yeni kurulacak kadın kooperatifleri üyelerine Aile Kulüplerinde sertifikalı mesleki eğitimler sunuyor. KAGİDER ile tarım sektöründe faaliyet gösteren kadın girişimcilere destek vermeyi amaçlayan projeler geliştiren Migros, bu yıl 3. Etkinliğini gerçekleştirerek kadın tarım emekçilerine eğitim ve danışmanlık vermenin yanında, Migros standartlarına uygun ürünleri ise mağazalarında satışa sunacak.



"İlandır"