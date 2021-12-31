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Giriş Tarihi: 31.12.2021 11:19

Mikail Emre Çalışkan: Küresel çapta yaşanan çip krizi, uzun bir süre daha devam edeceğe benziyor

Mikail Emre Çalışkan: Küresel çapta yaşanan çip krizi, uzun bir süre daha devam edeceğe benziyor

Pandemi dönemi ile birlikte artan teknoloji ihtiyacı ve buna bağlı olarak gelişen çip krizi, uzun zamandır dünya gündemini meşgul ediyor. Blockchain teknolojileri alanında çalışmalar yürüten Bixos’un kurucusu ve CEO’su Mikail Emre Çalışkan, küresel çip krizi ve gelecekte yaşanabilecekler adına değerlendirmelerde bulundu:

''Özellikle otomotiv sektörü ve akıllı telefon üreticileri salgın sonrası ortaya çıkan çip krizinden çok fazla etkilendiler. Çipler, elektronik sistemler için önemli bir yer tutuyor. Bu bağlamda özellikle salgının etkisiyle var olan aksamalar, çip alanındaki arzın yavaşlamasıyla küresel bir krizi beraberinde getirdi. Bence bu çip problemi, uzun bir süre daha devam edeceğe benziyor.''

Mikail Emre Çalışkan, çip krizinin geleceği ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken sözlerine şu şekilde devam etti:

''Yarı iletkenler olarak da adlandırılan çiplerin üretimi oldukça zorlaştı. Beklenmeyen bir salgın ve beraberinde gelen ani bir talep artışı var. Öyle ki, çip üretmek için yeni fabrikalar kurmak ve üretimi hızlandırmak sanıldığı kadar kolay şeyler değil. Bence, teknolojiye olan ilginin günden güne çoğalması, çip kullanımına ihtiyacı olan üreticileri farklı çözümler bulmaya yönlendirecektir. Özellikle, otomotiv sektöründe en azından tedarik sıkıntısı çözülene kadar çip kullanımını azaltacak önlemlere başvurulması, hali hazırda oluşan milyarlarca dolarlık zararın bir nebze önüne geçecektir.''

Bu bir ilandır.

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Mikail Emre Çalışkan: Küresel çapta yaşanan çip krizi, uzun bir süre daha devam edeceğe benziyor
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